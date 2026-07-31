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Hafif ticari araç, dere yatağına devrildi

Hafif ticari araç, dere yatağına devrildi
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına uçtuğu kazada sürücü Fatih H. (37) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına uçtuğu kazada sürücü Fatih H. (37) yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Kozluca Yolu arasında meydana geldi. Fatih H.'nin kontrolünü kaybettiği 16 BH 328 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada Fatih H. araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Fatih H., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatih H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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