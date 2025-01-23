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Hadim'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Hadim'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Hadim ilçesinde Türk Kızılay Derneği tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında, Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, kanın her an herkes için gerekli olduğunu vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti.

Hadim ilçesinde Türk Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla ilgili, kanın her an herkese lazım olabileceğini söyledi.

İlçe halkının bu konularda duyarlı olduğunu belirten Çetiner, "İlçede gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına katılım ve bağışlarıyla destek veren tüm hemşerilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizin ve Kızılay'ımızın kan stoklarının yükselmesine sundukları katkılar için çok teşekkür ediyoruz."diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Bilgili - Güncel
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