Hadim'de jandarma 183. kuruluş yılını fidan dikerek kutladı Hadim 'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Hadim'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Hadim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 183 adet fidan toprakla buluşturuldu. Jandarma Hatıra Ormanında gerçekleştirilen etkinliğe, Hadim Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Cumhuriyet Savcısı Emre Şükrü Acar, Cumhuriyet Savcısı Emrecan Özcan, Hakim Ozan Başayagül, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, Hadim Orman İşletme Müdürü İlyas Ay, kurum ve daire amirleri ile askeri personel katıldı. AA / Ramazan Bilgili - Güncel Ahmet Hadimioğlu Jandarma Hisarcık Hadim Güncel Haberler

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