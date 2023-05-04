HACZE GİDEN AVUKATI TÜFEKLE VURAN İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, haciz işlemi için icra memurlarıyla, işlettiği alkollü içki satışı yapılan iş yerine gelen Avukat Mehmet Demirlek'i (45), pompalı tüfekle bacağından yaralayan Murat Güçlü (42), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Turgutlu Adliyesi önünde avukatlarla birlikte basın açıklaması yapıp, meslektaşları Demirlek'e yapılan saldırıyı kınayıp, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Turgutlu'da Avukat Mehmet Demirlek, bugün saat 12.30 sıralarında, iddiaya göre, icra memurlarıyla birlikte aldığı kurbanlıkların parasını ödemediği için hakkında icra takibi başlatılan Murat Güçlü'ye ait alkollü içki satışı yapan iş yerine hacze gitti. Burada Avukat Demirlek ile Güçlü arasında tartışma çıktı. Güçlü, iş yerindeki pompalı tüfekle ateş açıp, Demirlek'i sağ bacağından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirlek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Demirlek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Murat Güçlü ise olaydan bir süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Güçlü, polisteki ifadesinde Avukat Demirlek'i borcu ödeyeceğini söyleyip, icra işlemi başlatmaması için uyardığını ancak buna rağmen haciz gelmesi nedeniyle sinirlenip, vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Güçlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BU SALDIRILAR KARŞISINDA ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ'

Manisa Barosu, bugün Turgutlu Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak meslektaşları Mehmet Demirlek'e yapılan saldırıyı kınadı.Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, burada yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzücü bir olaya şahit olduk. Turgutlu'da mesleğini ifa eden Avukat Mehmet Demirlek'e yönelik menfur bir saldırıyla karşılaştık. Manisa Barosu avukatları ve Türkiye'deki avukatlar, Türkiye Barolar Birliği'yle birlikte omuz omuza bu saldırılar karşısında asla geri durmayacağımızı beyan ederiz. Meslektaşımıza yapılan bu saldırı aynı zamanda adalete yönelik yapılmış bir saldırıdır. Sizin boşanmanızın sebebi avukatlar değildir, sizin icra takibinizin sebebi, borçlu olmanızın sebebi avukatlar değildir. Vatandaşların işten çıkarılmasının sebebi, ceza dosyasının sebebi avukatlar değildir" dedi."Avukatların görevi vekalet görevidir, bir müdafi görevidir" diyen Rona, şöyle devam etti: "Meslektaşımıza yapılan saldırıyı, bütün Turgutlulu avukatlara, Manisa Barosu üyesi 17 ilçede görev yapan meslektaşlara, Türkiye'de görev yapan 170 bin avukatımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırı karşısında olayı tümden sahipleniyoruz, adalete ve kamu görevi yapan hakim, savcı meslektaşlarımıza yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Olayın takipçisiyiz. Avukatlara yönelik bu kirli duruş, alçakça saldırılar karşısında korkmadan, yılmadan mücadele etmeye ve meslektaşlarımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Kıymetli meslektaşımıza 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuyoruz" dedi.