Hacker Grubu Nova, Hollandalı Sağlık Verilerini Çaldı: 1,1 Milyon Avro Fidye Talep Ediyor

Hollandalıların sağlık verilerini çalan hacker grubu Nova, verileri çaldıkları firmadan yaklaşık 1,1 milyon avro değerinde kripto para fidye talep ediyor.

RTL Nieuws'un haberine göre, Rijswijk kentindeki Clinical Diagnostics laboratuvardan yüz binlerce Hollandalının tıbbi verilerini çalan şebeke, verileri yayımlamamak için şirketten 11 Bitcoin (yaklaşık 1,1 milyon avro) ödemesini istedi.

Şirket, daha önce gruba miktarı bildirilmeyen bir tutarda fidye ödedi ancak durumun polise bildirilmesinin ardından Nova grubu yeni fidye talep etti.

Grubun sitesinde, fidyenin ödenmesi için de geri sayım saati bulunurken, talep edilen fidyenin ödenmemesi durumunda, 29 Ağustos'ta verileri sızdıracağı tehdidi yer aldı.

Hackerların ele geçirdiği veriler arasında rahim ağzı kanseri tarama programına katılan 485 bin kadının isim, adres, doğum tarihi, vatandaşlık numarası ve test sonuçlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Haberde, siber güvenlik şirketi Northwave Direktörü Pim Takkenberg'in, siber suçlularla yapılan müzakerelerin çoğunlukla iş dünyası yöntemleriyle çözüldüğü ve şebeke mensuplarının genelde küçük görülmekten hoşlanmadığı yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.