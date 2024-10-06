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Hacılar'da Taşkın Koruma Kanalları Etrafında Çevre Düzenlemesi

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sakar-Eşmecik Caddesi üzerinde tamamlanan taşkın koruma kanalları etrafındaki çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını inceledi. Çalışmaların, bölgedeki yaya ve sürücü güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, taşkın koruma kanalları etrafında yürütülen çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdoğan, Sakar-Eşmecik Caddesi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan taşkın koruma kanalları etrafında yürütülen çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını inceleyerek yetkilerden bilgi aldı.

Bölgenin hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale geleceğini kaydeden Özdoğan, "Amacımız, hem sürücülerimiz hem de yayalarımız için güvenli ve konforlu bir alan oluşturmak. Ayrıca, konutlarına ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın ana yoldan rahat ve güvenli bir şekilde geçiş yapabilmelerini sağlamak adına yolların doğu ve batı kısımlarında gerekli düzenlemeler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

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