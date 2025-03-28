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Hacılar'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

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Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki programda, Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada olmanın onuru yaşadığını dile getiren Özdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak, onların kıymetli ailelerinin yanında olmak boynumuzun borcudur. Bu anlamlı buluşmaya katılan, dualarını ve muhabbetini bizden esirgemeyen tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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