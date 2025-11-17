Haberler

Hacılar'da Karla Mücadele Hazırlıkları Tamamlandı

Güncelleme:
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki karla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını ve ekiplerin kış şartlarına göre hazırlandığını açıkladı. Başkan Özdoğan, ulaşımın aksamaması için gerekli planlamaların yapıldığını duyurdu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede karla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçede olası bir kar yağışı için tüm araç, ekipman ve personelin kış şartlarına göre hazırlandığını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahalle aralarındaki sokaklar da dahil olmak üzere tüm bölgelerde ulaşımın aksamaması için gerekli planlamaları yaptığını ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Karla mücadele kapsamında 3 kar küreme ve tuzlama aracı, 1 tuzlama kamyonu, 2 greyder, 1 loder, 3 beko-loder ve 4 genel hizmet aracı olmak üzere toplam 14 aracımız ve 32 personelimizle hazırız. Bu yıl da hemşehrilerimizin günlük yaşamlarının etkilenmemesi için kesintisiz bir anlayışla çalışacağız. Kış lastiği olmadan yola çıkılmaması hayati önem taşıyor. Hemşehrilerimizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Haberler.com
500
