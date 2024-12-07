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Hacılar'da Ailece Sabah Namazı Etkinliği

Hacılar'da Ailece Sabah Namazı Etkinliği
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Camii Kebir'de düzenlenen 'Ailece sabah namazında buluşuyoruz' etkinliğine katıldı. Etkinlikte zikir ve ilahi dinletileri yapıldı, manevi değerlerin güçlendirilmesi hedeflendi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Camii Kebir'de düzenlenen "Ailece sabah namazında buluşuyoruz" etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Özdoğan, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Nasrullahzade Camii İmam Hatibi hafız Mustafa Gökçen, sabah namazını kıldırdı.

Namazın ardından zikir ve ilahi dinletileri yapıldı. Emekli vaiz Mehmet Bektaş ise programda yaptığı sohbette ailelere manevi değerlerini güçlendirmeye yönelik mesajlar verdi.

Burada konuşan Başkan Özdoğan, etkinliğin düzenli olarak her ayın ilk cumartesi günü yapılacağını, bu tür organizasyonların manevi değerleri pekiştirdiğini belirtti.

Hacılar Belediyesi olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini anlatan Özdoğan, "Çocuklarımızın bu manevi ortamlarda bulunması, değerlerimizi daha güçlü şekilde gelecek nesillere taşımamızı sağlıyor. Bu tür programlarla ilçemizdeki kardeşlik ruhunu daha da pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Hacılar Belediyesi tarafından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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