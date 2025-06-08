Hacılar Cemerat'ta Şeytan Taşlamaya Devam Ediyor

Hacılar Cemerat'ta Şeytan Taşlamaya Devam Ediyor
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Mübarek topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Cemerat'ta şeytan taşlama ritüelini sürdürüyor. Hacılar, burada 'küçük, orta ve büyük şeytan'a yedişer taş atarak toplamda 49 taş attı.

Mübarek topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam etti.

Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı. Hacılar böylelikle 3 gün boyunca 49 taş şeytana atmış oldu.

Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaparken bir kısmı istirahat etmek üzere otellerine döndü.

Hacılar, yarın sabah namazı saatine kadar şeytan taşlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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