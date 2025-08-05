Hacılar Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Hacılar Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Hacılar Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısında, 12 madde oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Caddesi'ndeki çalışmalar ve yeni kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

Hacılar Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 12 madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Kayseri Caddesi'nde gidiş yönündeki çalışmaları tamamladıklarını, geliş yönü için ise hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Yeni kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Özdoğan, şunları kaydetti:

"Ön çalışmalarını tamamladığımız yeni kentsel dönüşüm projemizle ilgili bu ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. İlçemize yeni konutlar ve ticari alanlar kazandıracağız. Aynı şekilde TOKİ tarafından yürütülen üçüncü etap kentsel dönüşüm çalışmalarında da hedefimiz vatandaşlarımızın yaz sonuna kadar evlerine yerleşmesi."

Meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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