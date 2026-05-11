Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali"ni ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali"ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali" 5-8 Mayıs tarihlerinde Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliklerde öğrenciler, takım ruhunu ve dostluğu pekiştiren yarışmalarda mücadele etti.

Programda konuşan Özdoğan, yarışmalarda derecelerin yanında çocukların etkinliğe katılım göstermesinin kıymetli olduğunu ifade etti.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan sadece madalya almak değil, birlikte mücadele etmek, emek vermek, takım ruhunu yaşamak ve bu disiplinin içerisinde yer alabilmektir. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan bizler için en büyük mutluluktur. Hacılar'da gençlik, festival ve sporun her alanına yönelik imkan var. Gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Özdoğan, yarışmada dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını takdim etti.