Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki çarpıcı fotoğrafları inceledi ve çeşitli eserleri ödüllendirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdoğan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Özdoğan, "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

Özdoğan, "Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

Özdoğan, AA foto muhabirlerinin birbirinden çarpıcı kareler yakaladığını söyledi.

Fotoğraflarda emeği olanları tebrik eden Özdoğan, dünyada olanı biteni en hızlı şekilde ulaştıran bir ajansın fotoğraflarını seçmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
