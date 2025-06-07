Hacılar Bayram Süresince Ziyaret Tavafını Gerçekleştiriyor

Hacılar Bayram Süresince Ziyaret Tavafını Gerçekleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar, Mekke'de bayram süresince 3. farz olan ziyaret tavafını yapmak için Kabe'ye akın ediyor. Bayramın ilk gününde son farzlarını tamamlayan hacılar, ikinci ve üçüncü günlerde de ziyaret tavafını yerine getirerek ihram yasaklarından kurtuluyor. Taşlama süreci de bayramın ikinci günü itibariyle devam ediyor.

- Hacılar ikinci günde taşlarını atıp bayram süresince 3. farz olan ziyaret tavafını yapıyor

MEKKE - Arafat ve Müzdelife Vakfelerini 9 Zilhicce Arife günü akşam saatlerinde tamamlayıp gece yarısı Mina'da büyük şeytana 7 taş atan hacılar, 3. farz olan ziyaret tavafını da bayram günleri süresince yerine getirmek için Kabe'ye koştu. Hacıların büyük kısmı bayramın birinci günü son farz olan ziyaret tavafını yaparken, 2 önemli vakfede yaklaşık 21 bin adım atarak bayram sabahına doğru otellerine dönen kafileler ise bayramın ilk gününü dinlenerek geçirdi. Bayram günlerince gerçekleştirilmesi mümkün olan ziyaret tavafı ve sayı, münferit gelen hacılar, genç kafileler, bayramın ilk günü büyük ölçüde tamamladı. Diğerleri de ikinci ve üçüncü günü Kabe'ye gelerek bu son farzı ifa ediyor. Taş, baş, tıraş silsilesine göre bayram sabahı ihramdan çıkan hacıların Kabe-i Muazzama'ya artık ihramlı girişi kalmadı. Çünkü bayram süresince umre yapmak yasak oluyor. İhram yasakları bitince büyük bir sorumluluktan kurtulan hacılar, ziyaret tavafını da yerine getirince son olarak cinsi münasebet yasağından da muaf hale geliyor. İhram yasaklarında esanslı sabun, temizlik malzemesi kullanmak, sağlık mecburiyeti dışında krem sürmek, hayvan haşerat öldürmek, bitki kopartmak, başını ve ayakları örtmek, tırnak ve saç kesmek, ihramın altına çamaşır giymek, eşini öpmek ve cima bulunuyor. İhram yasakları bitince bu kısıtlamalar sona eriyor. Yanlışlıkla işlenen ihram yasaklarının durumuna göre de cezalar oluyor. Bir fakire sadaka para vermekten, kurban kesmeye kadar olan cezalar ihramdan çıkınca Mekke sınırları içerisinde ifa ediliyor.

Bayram süresince farz olan ziyaret tavafı bütün hacı adayları tarafından yapılıp 3. farz tamamlanırken, zaman zaman Kabe'de yoğunluk da yaşanıyor. Kamera sistemlerinden girişleri takip eden görevliler, bazı noktalarda kapıları geçici süre ile kapatabiliyor. Mekke-i Mükerreme'yi erken terk etmeye hazırlanan hacılar ise menasikleri hızlıca tamamlamak zorunda. 3 günlük şeytan taşlama dönemi de bayramın ikinci günü öğle namazından sonra başladı. Öğle saatlerinde açılan şeytan taşlama 2. günü gece yarısına kadar devam ediyor. İkinci defa şeytan taşlamada ise 3 şeytana da 7'şer taş atılıyor. 3 gün boyunca 21 taş atan hacılar ilk gün attıkları 7 taş ile de 49 taş atmış oluyor. Yaşlı hasta olan hacılar, ikinci ve üçüncü gün taşlarını vekil tayin ederek başkasına attırabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Güncel
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki: Seni bir daha uyarmayacağım

Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.