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Hacıbektaş'ta Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Hacıbektaş'ta Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
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12. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ödül töreni, 'Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat' temasıyla Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, bu yıl 12. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti.

"Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" teması ve "İncinsen de İncitme" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilen yarışmanın tamamlanması dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde ödül töreni yapıldı.

Törende, "ilkokul", "ortaokul", "lise", "yetişkin" ve "danışman" kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program, tasavvuf musikisi konserinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Veli Çelik - Güncel
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