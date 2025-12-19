Iraklı hayırsever 25 yıldır yoksullara ve yolculara yemek ikram ediyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan Faik Muhammed 25 yıldır ihtiyaç sahipleri ile yolculara çay ve yemek ikramında bulunuyor.

Süleymaniye'nin Sabunkaran Mahallesi'nde aldığı mülke kurduğu hayır mutfağında yıl boyunca ara vermeden yemek dağıtan 70 yaşındaki Muhammed, zamanının çoğunu da burada geçiriyor.

Çevresinde Hacı Faik adıyla da bilinen Iraklı hayırsever, "Rahmet Kapısı" ismini verdiği hayır mutfağını 25 yıl önce kurduğunda çocuklarının yardımıyla bir süre yemek pişirdiğini söyledi.

Çocuklarının artık kendi işleriyle ilgilenmeleri nedeniyle Hacı Faik, şimdilerde istihdam ettiği birkaç işçiyle yemekleri hazırlayıp gelenlere ikram ediyor, kentin yoksullarına dağıtıyor.

Hacı Faik, bütün giderlerini karşıladığı ve tüm sorumluluğu üstlendiği hayır mutfağında yoksullar, dar gelirliler ve yolcular için yemek sunmaya devam ediyor.

Her gün sabah 06.00'da açılan mutfağa gelenler yemeklerini ister burada yiyor isterse paket yaptırıp beraberlerinde götürüyor.

Hayır mutfağı projesine ilişkin AA muhabirine konuşan Hacı Faik, "Bu yeri o zaman (2000 yılında) 80 bin dolara satın aldım ve hayır işi için ayırdım." dedi.

Her gün 150 kişilik yemek hazırlanıyor

Hacı Faik, hayır mutfağına gelenlere dair, "Buraya gelenlerin hepsi yoksul ve muhtaç insanlardır. Burada biraz dinlenirler, yemek yer, çay içer sonra giderler." ifadelerini kullandı.

Günde yaklaşık 150 kişiye yemek hazırlandığını ancak kaç kişinin geleceğinin önceden bilinmediğini ifade eden Hacı Faik, "Gelenlerin sayısı her gün artıp azalıyor, kaç kişi gelecek bilmiyoruz. Ama biz gerekli yemeği hazırlıyoruz. Artan yemek olursa kuşlara veriyoruz. Bazı günler hiçbir şey artmıyor." diye konuştu.

Şehrin merkezinde, ticari binalar ile dükkanların arasında bulunan "Rahmet Kapısı" mutfağından ayrım gözetmeksizin herkes yemek alabiliyor ya da orada çay içebiliyor.

Bölgede ücretsiz yemek ve çay veren tek yer olan Hacı Faik'in mutfağından yalnızca yerel halk istifade etmiyor.

"Ne varsa azar azar hayra harcarım, hiçbir şeyi saklamam"

Farklı ülke ve bölgelerden gelen insanların da burada yemek ihtiyacını karşıladığını ifade eden Hacı Faik, "İran'dan, Suriye'den, Irak'ın orta kesimlerinden ve buranın yoksul insanları buraya geliyor. Gelenlerin hiçbirini tanımıyoruz. Gelip yemeklerini yiyip, çaylarını içip gidiyorlar. Hepsi yoksul insanlar; zengin biri buraya gelip yemek yemez." diye konuştu.

Hacı Faik, kendisine ait mutfak için hiçbir kişi ya da kurumdan yardım talep etmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ben hayrı severim. Ne varsa azar azar hayra harcarım, hiçbir şeyi saklamam. Kimsenin sözüyle hareket etmem, kendi bildiğimi yaparım; gönlüm ne isterse onu yaparım."

Yıl boyunca aralıksız yemek servis ettiklerini belirten Hacı Faik, "Kar da yağsa, yağmur da yağsa, sel de olsa fark etmez. İnsanlar gelir, oturur ve yemeğini yer. Sırılsıklam gelirler yine de yemeklerini yerler. Kar yağdığında insanlar karı temizleyip oturur, yemeklerini yerler." ifadelerini kullandı.

Hacı Faik, önce misafirleri olarak nitelendirdiği ihtiyaç sahiplerine yemek yedirdiğini en son kendisinin yemek yediğini söyledi.

Ramazan boyunca her gün etli yemek çıkarılıyor

Ramazan ayında hizmetlerini genişlettiklerini kaydeden Hacı Faik, "Ramazan boyunca her gün etli yemek çıkarılır. Yoksul insanlar buraya gelip kaplarla yemek alırlar. Ramazanın 30 günü boyunca bu yemek hazır olur." diye konuştu.

Hacı Faik ramazana özel çörek ve tatlı da hazırladıklarını ifade etti.

Hayır mutfağını ziyaret eden 55 yaşındaki Kamuran Muhammed ise kendisinin de yemek yediği bu yere dair şunları söyledi:

"Gerçekten Hacı Faik burada çok güzel bir hayır yapıyor. 2000'li yıllardan beri hayır ve iyilik yapıyor. Allah ona sağlık versin ve hayrını kabul etsin.

Mekanı bereketli olsun. Hacı Faik, bu hayrı sadece Allah rızası için yapıyor ve adını da 'Rahmet Kapısı' koymuş. Ben de zaman zaman buraya gelip yemek yiyorum."