Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Pilav Günü Etkinliği

(ANKARA) - Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gelenek haline gelen "Pilav Günü" etkinliği yapıldı. AHBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, "Şenlik tadında bir pilav günü gerçekleştiriyoruz. Aslında pilav bahane tabii bir araya gelmek burada maksat. Burada önemli olan kurumsal aidiyet duygusunu kaybetmemiş olmaları biraz evvel ben tanışma imkanına sahip oldum. Eski mezunlarımızla, 1970 mezunu hocalarımızla, şimdi mesleklerinden emekli olmuş mezunlarımızla tanıştık. Onlar bize burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını söylediler" dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Pilav Günü" yapıldı. Pilav Günü etkinliğine AHBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, AHBVÜ Genel Sekreteri Naci Sarıaslan, Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Kemal Görmez, Eski Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Aksoy, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dekan Yardımcısı Fatih Dikmen, fakültenin hocaları, öğrencileri ve mezunlar katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, şunları kaydetti: