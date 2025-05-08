Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Pilav Günü Etkinliği

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Pilav Günü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Pilav Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe akademik kadro ve mezunlar katılarak, kurumsal aidiyet duygusu pekiştirildi.

(ANKARA) - Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gelenek haline gelen "Pilav Günü" etkinliği yapıldı. AHBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, "Şenlik tadında bir pilav günü gerçekleştiriyoruz. Aslında pilav bahane tabii bir araya gelmek burada maksat. Burada önemli olan kurumsal aidiyet duygusunu kaybetmemiş olmaları biraz evvel ben tanışma imkanına sahip oldum. Eski mezunlarımızla, 1970 mezunu hocalarımızla, şimdi mesleklerinden emekli olmuş mezunlarımızla tanıştık. Onlar bize burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını söylediler" dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Pilav Günü" yapıldı. Pilav Günü etkinliğine AHBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, AHBVÜ Genel Sekreteri Naci Sarıaslan, Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Kemal Görmez, Eski Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Aksoy, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dekan Yardımcısı Fatih Dikmen, fakültenin hocaları, öğrencileri ve mezunlar katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi aslında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin gelenekleri üzerinde inşa edilmiş bir kurum. Dolayısıyla akademinin eski mezunları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin eski mezunları bugün burada buluştular. Hem mezunlar hem şimdiki öğrencilerimiz hocalarımız hepsi bir araya geldiler. Şenlik tadında bir pilav günü gerçekleştiriyoruz. Aslında pilav bahane tabii bir araya gelmek burada maksat. Burada önemli olan kurumsal aidiyet duygusunu kaybetmemiş olmaları biraz evvel ben tanışma imkanına sahip oldum. Eski mezunlarımızla, 1970 mezunu hocalarımızla, şimdi mesleklerinden emekli olmuş mezunlarımızla tanıştık. Onlar bize burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını söylediler. Bu da bize yeni bir şevk verdi. Genç öğrencilerimize aslında bu ülkenin iktisadi, idari bilimleri anlamında bu ülkenin kamu yönetiminde, maliyesinde, ekonomisinde, işletmesinde, uluslararası ilişkilerinde çok önemli yerlerde bulunmuş ve rol oynamış mezunlar verdiğimizi görmek bizim mezunlarımıza da yeni bir iştiyak verecek diye düşünüyoruz. Bu bakımdan misyonumuz, vizyonumuz gereği ülkenin hem kamu hayatına hem özel sektör hayatına katkıda bulunacak mezunları vermek için elimizden geleni yapıyoruz."

Sağlık yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Edibe Asuman Atilla, "Çok güzel bir etkinlik. Hem hocalarımızın bir araya gelmesi çok büyük bir fakülte biliyorsunuz. Toplam 9-10 tane bölümü var. Hocalarımız birbirini zor görüyor. İşte mezunlarımıza zor buluşuyoruz. Bu güzel bir etkinlik oldu. Dekanlığımıza, rektörlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir öğrenci, "70'inci yılını heyecanlı yaşıyorum açıkçası. Bu zamana denk gelmek de benim için oldukça gururlu. Kendimi heyecanlı hissediyorum, mutlu hissediyorum" diye konuştu. Diğer bir öğrenci de "Böyle bir etkinlik düzenlemeleri hoş yani. Sanırım önceki mezunlar da beraber geliyor. Hoş bizim için güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.