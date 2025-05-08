Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Pilav Günü Etkinliği

(ANKARA) - Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gelenek haline gelen "Pilav Günü" etkinliği yapıldı. AHBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, "Şenlik tadında bir pilav günü gerçekleştiriyoruz. Aslında pilav bahane tabii bir araya gelmek burada maksat. Burada önemli olan kurumsal aidiyet duygusunu kaybetmemiş olmaları biraz evvel ben tanışma imkanına sahip oldum. Eski mezunlarımızla, 1970 mezunu hocalarımızla, şimdi mesleklerinden emekli olmuş mezunlarımızla tanıştık. Onlar bize burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını söylediler" dedi.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Pilav Günü" yapıldı. Pilav Günü etkinliğine AHBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, AHBVÜ Genel Sekreteri Naci Sarıaslan, Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Kemal Görmez, Eski Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Aksoy, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dekan Yardımcısı Fatih Dikmen, fakültenin hocaları, öğrencileri ve mezunlar katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, şunları kaydetti:
"Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi aslında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin gelenekleri üzerinde inşa edilmiş bir kurum. Dolayısıyla akademinin eski mezunları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin eski mezunları bugün burada buluştular. Hem mezunlar hem şimdiki öğrencilerimiz hocalarımız hepsi bir araya geldiler. Şenlik tadında bir pilav günü gerçekleştiriyoruz. Aslında pilav bahane tabii bir araya gelmek burada maksat. Burada önemli olan kurumsal aidiyet duygusunu kaybetmemiş olmaları biraz evvel ben tanışma imkanına sahip oldum. Eski mezunlarımızla, 1970 mezunu hocalarımızla, şimdi mesleklerinden emekli olmuş mezunlarımızla tanıştık. Onlar bize burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını söylediler. Bu da bize yeni bir şevk verdi. Genç öğrencilerimize aslında bu ülkenin iktisadi, idari bilimleri anlamında bu ülkenin kamu yönetiminde, maliyesinde, ekonomisinde, işletmesinde, uluslararası ilişkilerinde çok önemli yerlerde bulunmuş ve rol oynamış mezunlar verdiğimizi görmek bizim mezunlarımıza da yeni bir iştiyak verecek diye düşünüyoruz. Bu bakımdan misyonumuz, vizyonumuz gereği ülkenin hem kamu hayatına hem özel sektör hayatına katkıda bulunacak mezunları vermek için elimizden geleni yapıyoruz."
Sağlık yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Edibe Asuman Atilla, "Çok güzel bir etkinlik. Hem hocalarımızın bir araya gelmesi çok büyük bir fakülte biliyorsunuz. Toplam 9-10 tane bölümü var. Hocalarımız birbirini zor görüyor. İşte mezunlarımıza zor buluşuyoruz. Bu güzel bir etkinlik oldu. Dekanlığımıza, rektörlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.
Bir öğrenci, "70'inci yılını heyecanlı yaşıyorum açıkçası. Bu zamana denk gelmek de benim için oldukça gururlu. Kendimi heyecanlı hissediyorum, mutlu hissediyorum" diye konuştu. Diğer bir öğrenci de "Böyle bir etkinlik düzenlemeleri hoş yani. Sanırım önceki mezunlar da beraber geliyor. Hoş bizim için güzel bir şey" ifadelerini kullandı.