Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı - Haberler

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Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Cemaatin cuma namazı için beklemesi Ezanın okunması Cuma hutbesinin verilmesi Cemaatin cuma namazını kılması ANKARA - Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

ANKARA (AA) - Cemaatin cuma namazı için beklemesi

Ezanın okunması

Cuma hutbesinin verilmesi

Cemaatin cuma namazını kılması ANKARA - Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

AA / Ferhat Barulay - Güncel

Bayram, Ankara, Cuma, Güncel, Haberler

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