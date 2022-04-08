Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Cemaatin cuma namazı için beklemesi Ezanın okunması Cuma hutbesinin verilmesi Cemaatin cuma namazını kılması ANKARA - Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
ANKARA (AA) - Cemaatin cuma namazı için beklemesi
Ezanın okunması
Cuma hutbesinin verilmesi
Cemaatin cuma namazını kılması ANKARA - Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.