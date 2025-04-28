Hacettepe Üniversitesinde Öğrencilerden Aile Sempozyumuna Tepki

(ANKARA) - Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Aile Yılı" kapsamında yapılması planlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu"na öğrenciler "Aile değil mücadele yılı" sloganıyla tepki gösterdi. Öğrencilerin sempozyuma girişi de Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından engellendi. Bu sırada öğrencilerle ÖGB arasında arbede yaşandı.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenmesi planlanan ve, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Rektör Cahit Güran'ın katılması beklenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu"na öğrenciler tepki gösterdi.

"Aile yılı değil, mücadele yılı" diyerek fakülte önünde bir araya gelen öğrenciler, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganını attı. Fakülte önündeki sempozyumun yapıldığı salona gitmek istedi. Öğrencilerin fakülte içine girmeleri ise ÖGB tarafından engellendi. Bu sırada öğrencilerle ÖGB arasında arbede yaşandı.

Öğrenciler, "Kampüslerimizde kadın haklarına karşı, lubunya (LGBTİ+) haklarına karşı hiçbir politikaya geçit vermeyeceğiz, kampüslerimizi mora boyayacağız" diyerek fakülte kapısına mor boya fırlattı. Fakülteye giriş çıkışlar ise yaklaşık 2 saat yasaklanırken sempozyumun yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan kampüs çıkışında ise polisler bekledi. Öğrenciler polislere "Kadınlar ölürken polis nerdeydi" ve "Çocuklar ölürken polis nerdeydi" diyerek tepki gösterdi.