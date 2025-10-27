Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrenci Kavgası: Yaralı ve Gözaltılar

(ANKARA) - Hacettepe Üniversitesi'nde karşıt görüşlü iki grup öğrenci arasında çıkan kavga sırasında yaralan öğrencinin tedavi için kaldırıldığı hastanede, polis ekipleri ve yaralı öğrenciye desteğe gelen grup arasında gerginlik yaşandı. Bazı öğrencilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde, karşıt görüşlü iki grup öğrenci arasında çıkan kavgada bir öğrenci satırla yaralandı. Yaralı öğrenci, olayın ardından Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane önünde yaralı arkadaşları için toplanan öğrenci grubuna polis ekipleri müdahale etti. Yaralı öğrencinin gözaltına alınmaya çalışıldığı iddiası üzerine gerginlik tırmanırken, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu bazı öğrencilerin gözaltına alındığı öğrenildi.