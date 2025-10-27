Hacettepe Üniversitesi'nde Karşıt Görüşlü Öğrenciler Arasında Kavga

(ANKARA) - Hacette Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Döner bıçaklı saldırı sonrası 4 öğrencinin gözaltına alındığı, 1 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

Hacette Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesinde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Döner bıçakları ve taşların kullanıldığı kavga sonucu bazı öğrenciler hafif yaralandı. Yaralı bir öğrenci, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga sırasında okul özel güvenlik ekipleri, olaya müdahale etti. Kavganın devam etmesi nedeniyle kampüse çevik kuvvet ekipleri girdi.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, olay sırasında yüzü kapalı bazı kişilerin, ellerindeki döner bıçaklarıyla diğer öğrencilere saldırdıkları görüldü.

Çevik kuvvet ekiplerinin müdahelesi sonucu öğrenci grupları dağıldı.