Hacdan Dönen Emre'nin 'İcardi' Sevinci, Havalimanında Coşkuya Neden Oldu

Hacdan dönen dedesini ve ninesini 'İcardi' sevinci ile karşıladı

Down sendromlu Emre'nin heyecanı, yaşadığı mutluluk çevredeki insanları gülümsetti

Eskişehirli ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü

ESKİŞEHİR - Kutsal topraklardan dönen ilk hacı kafilesi uçakla Eskişehir'e döndü. Hasan Polatkan Havalimanı'nda gelen hacıları "Hoş geldiniz" diye ellerini sıkan down sendromlu Emre Tekin'in, dedesini ve anneannesini 'İcardi' sevinci ile karşılaması, yaşadığı mutluluk çevredeki insanları gülümsetti

İbadetlerini tamamlayıp kutsal topraklarda dönen hacıyı taşıyan uçak, bugün öğleden sonra Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanına indi. Hacdan dönen yakınlarını bekleyen aileler havalimanının yolcu çıkış kapısında yoğunluk oluşturdu. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte kapıda görünen hacıları gören vatandaşların yoğun sevinci göze çarparken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Dedesi ve anneannesini bekleyen down sendromlu 21 yaşındaki Emre Tekin'in ise heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı. 2005 yılında anne ve babasıyla birlikte hacca giden Tekin, kapıdan geçen bütün hacılara "Hoş geldiniz" demeyi de ihmal etmedi. Neredeyse havalimanından en son çıkan dedesi Osman ve anneannesi Seher Akkaymak'ı görünce mutluluktan zıplamaya başlayan ve "Dedem geldi" diyerek Emre'yi alandaki vatandaşlar coşkuyla alkışladı. Emre, sevincini Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin gol sevinci ile gösterdi.

"Emre de 2005 yılında gitti, gördü orayı"

Emre Tekin'in 67 yaşındaki dedesi Osman Akkaymak, "Oralar çok süperdi. Anlatmakla olmuyor, gidip görmek gerekiyor. Rabbim cümlesine orayı nasip etsin. Üzülerek, ağlayarak geldik. Bizi kapıda karşılayan Emre, canım ciğerim benim. Emre de 2005 yılında gitti, gördü orayı. Allah bizlere nasip etti, sizlere de etsin" dedi.

"41 gün sonra da bugün nasip oldu, döndük"

Yurduna dönen bir başka hacı Mehmer Çakır ise, "Çok farklı bir duygu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz, şükürler olsun. Ayın 6'sında gittik, 41 gün sonra da bugün nasip oldu, döndük" diyerek duygularını aktardı.

Yurda dönen 51 yaşındaki Eskişehirli hacı Sefa Çakır ise şöyle konuştu;

"Çok güzel, anlatılmayacak bir duygu. Orada her şey çok güzel. Ayrılmakta çok zorlandık. Dün çok ağladık, veda tavafımızı yaptık. Mutluluğu, üzüntüyü, hepsini bir arada yaşadık. Oralar çok güzel, inşallah herkes gidip görür ve o maneviyatı tadar."