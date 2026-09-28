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HACCP tetkik eğitimi Karaman'da yapıldı, Edirne Tarım personeli görev aldı

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HACCP tetkik eğitimi Karaman'da yapıldı, Edirne Tarım personeli görev aldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce düzenlenen HACCP Tetkik Eğitimi 21-24 Eylül'de Karaman'da yapıldı. Eğitimde Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile bakanlık eğitmeni Gıda Yüksek Mühendisi Kadir Süzme görev aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar (HACCP) Tetkik Eğitimi gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-24 Eylül tarihleri arasında Karaman'daki eğitimde Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve bakanlık eğitmeni Gıda Yüksek Mühendisi Kadir Süzme görev aldı.

Eğitim kapsamında un ve unlu mamul işletmelerinde HACCP sistemi, gıda güvenilirliği, tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ve tetkik süreçleri konularında bilgi ve uygulama paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: AA
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