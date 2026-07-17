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Tır parkında korkunç kaza; şoförün kolu koptu

Tır parkında korkunç kaza; şoförün kolu koptu
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Şırnak Silopi'de Habur Sınır Kapısı öncesi tır parkında tanker bir şoföre çarptı. Ağır yaralanan sürücünün kolu koptu, helikopterle Diyarbakır'a sevk edilecek.

Habur Sınır Kapısı öncesindeki Vali Sahası’nda meydana gelen kazada tanker bir şoföre çarptı. Ağır yaralanan sürücü için helikopter sevki istendi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Habur Sınır Kapısı’na giriş yapmadan önce tırların beklemek zorunda olduğu ve “Vali Sahası” olarak bilinen tır parkında meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, park alanı içerisinde hareket halinde olan bir tanker, şoför Tahir Alper’e çarptı.

İhbar üzerine Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kazada yaralanan Tahir Alper’in kolunda ampütasyon (kopma) meydana geldiği tespit edildi. Ağır yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, durumunun ciddiyeti nedeniyle acil sevk kararı alındı.

Yaralı şoför için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopter talep edilirken, ayrıca jandarma ekiplerinden de helikopter desteği istendi. Tahir Alper’in en kısa sürede hava yoluyla Diyarbakır’a sevk edilerek tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu / Halil Azizoğlu
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