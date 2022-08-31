Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı

Güncel Haberler

2002 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suikastın katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

2002 yılında suikast sonucu öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun suikastındaki sır perdesi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aralanamadı.

Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak 2022 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'ye getirilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli Albay Levent Göktaş ise suikastın planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi. Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title