Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
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2002 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suikastın katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
2002 yılında suikast sonucu öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun suikastındaki sır perdesi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aralanamadı.
Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak 2022 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'ye getirilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli Albay Levent Göktaş ise suikastın planlayıcısı olmakla suçlanıyor.
Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi. Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.