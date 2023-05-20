Hablemitoğlu davasında 6 sanık tahliye edildi, savcılık itiraz etti

DOÇ. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında tetikçi olduğu iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararlarına itiraz etti.

DOÇ. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında tetikçi olduğu iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararlarına itiraz etti. Başsavcılık adına tahliyelere itiraz eden davanın savcısı Zafer Ergün; tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır ile Levent Göktaş'ın yeniden yurt dışına kaçabileceklerine dair kuvvetli şüpheler bulunduğunu belirterek tekrar tutuklanmalarını istedi.

?Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davaya dün devam edildi. Aralarında firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu, 6'sı tutuklu olmak üzere 10 sanığın yargılandığı davada sanık ve taraf avukatlarının beyanını alan mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar; Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem, FETÖ sanığı eski istihbaratçı Enver Altaylı, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve tutuksuz sanık Mehmet Narin'in katıldığı davada mahkeme heyeti, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'haftanın belirli günü imza atmak' şartıyla tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının talebini yerinde görmemesi halinde itiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek.