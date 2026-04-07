Haberi duyan balık toplamaya koştu

Afyonkarahisar’da doluluk oranı artan barajın kapaklarının açılmasıyla akıntıya kapılan balıklar savağa yayıldı. Durumu fırsata çeviren vatandaşlar, poşet ve kovalarla balıkları yakalamak için adeta yarıştı.

BALIKLAR SAVAĞA YAYILDI

İlginç olay, Sandıklı'ya bağlı Akharım beldesinde yaşandı. Bölgedeki Örenler Barajı da yağışların etkisiyle tam doluluğa ulaşınca baraj kapakları açılarak su tahliyesine başlandı. Baraj kapaklarından taşan sularla birlikte binlerce balık akıntıya kapılarak savağa yayıldı. 

ÇUVALINI, KOVASINI ALAN BÖLGEYE KOŞTU

Akıntı ile birlikte bölgede balık olduğu haberini alan vatandaşlar ise soluğu savakların geçtiği yerde aldı. Ellerinde çuvallar, kovalar ve filelerle suyun döküldüğü alanlara gelenler akıntıya kapılan balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖmer Alanbay:

Halk aç olmasa neden böyle işlerle uğraşır ki

Haber Yorumlarıerdinç emiroğlu:

Balık bedava... Balıkçılar... Tok olanlar da avlamaya gitmiştir. Aciditeye gerek yok. Ayıp da değil. Ama tehlikeli olabilir, dikkatli olmamalılar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

