Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi Adana'da Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, basın mensupları için haber fotoğrafı kullanımı eğitimi düzenledi. Eğitime katılanlara fotoğrafçılığın teknik ve etik yönleri öğretildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce basın mensuplarına yönelik "Bir Kare, Bin Kelime: Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda yapılan eğitime, kamu kurumlarının basın ve iletişim birimlerinde çalışan personeller ve basın mensupları katıldı.

Programın açılışında konuşan İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, haber fotoğrafının doğru, etik ve etkili biçimde kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Fotoğrafın habercilikte güçlü bir anlatım aracı olduğunu belirten Yalınız "Haber fotoğrafçılığı yalnızca bir görüntü üretme işi değil, gerçeği, duyguyu ve tanıklığı ölümsüzleştirme sanatıdır. Çekilen tek bir kare bazen uzun bir haberden çok daha etkili olabilir." ifadesini kullandı.

Mersin Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Acar da katılımcılara fotoğrafın teknik ve etik yönlerini anlattı.

Katılımcılar programda fotoğrafçılığın temel ilkeleri, kompozisyon kuralları, görsel habercilikte etik sorumluluklar ve haberin etkisini artıran fotoğraf kullanımına dair uygulamalı bilgiler edindi.

Program, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
