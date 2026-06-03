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Güzeldere mendereslerinin çevresi, bahar çiçekleriyle sarıya büründü

Güzeldere mendereslerinin çevresi, bahar çiçekleriyle sarıya büründü
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Bitlis'teki Güzeldere menderesleri, baharın gelişiyle yeşile bürünen doğası ve sarı çiçeklerle süslenen ovalarıyla fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

BİTLİS'teki Güzeldere menderesleri, baharın gelişiyle yeşile bürünen doğa ve çevresinde yetişen sarı çiçeklerle güzel görüntüler oluşturuyor. Kıvrımlı yapısıyla dikkat çeken dere, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bahar aylarında doğanın canlanmasıyla Tatvan-Hizan kara yolunun yakınındaki Güzeldere menderesleri, sarı çiçeklerle bezenen geniş ovalar ve farklı tonlardaki yeşil bitki örtüsüyle fotoğraflık görüntüler sunuyor. Kıvrılarak akan dere, bölgenin doğal güzelliğini ön plana çıkarıyor. Özellikle hafta sonlarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bölge, sakin atmosferi ve etkileyici manzarasıyla ilgi görüyor. Bölge, hem yerli turistlerin hem de fotoğraf meraklılarının ilgisiyle turizme de katkı sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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