Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor Yolda kalan tırlar karayolları ekipleri tarafından kurtarılıyorVAN Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde trafiği olumsuz etkiliyor.

Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor

Yolda kalan tırlar karayolları ekipleri tarafından kurtarılıyor

VAN Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde trafiği olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sisle birlikte etkisini gösterdi. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrediyor. Kar yapısına hazırlıksız yakalan tırlar yolda mahsur kaldı. Zaman zaman trafiğin aksamasına neden olan tırlar, karayolları ekipleri tarafından kurtarılıyor.