Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltına alındı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi ve eski başkanın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kanununa muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

DETAYLARI BELLİ OLDU

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi belediyesine yönelik düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri Gizem G., Sezgin K., İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür B. ve inşaat firması yetkilisi Şamil G. hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı, Gizem G. ve Şamil G'nin ise yurt dışında oldukları öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
