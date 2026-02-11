Haberler

Bitlis'te öğrenciler söyledikleri şarkılarla diyaliz hastalarına moral verdi

Güncelleme:
Bitlis'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, diyaliz hastalarına yönelik minik bir konser vererek onlara moral kaynağı oldular. Öğrencilerin seslendirdiği şarkılar hastalar ve sağlık çalışanları tarafından beğenildi.

Bitlis'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, seslendirdiği şarkılarla diyaliz hastalarına moral verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin diyaliz ünitesine gelen öğrenciler, tedavi gören hastalar için şarkılar seslendirdi.

Öğrencilerin minik konseri, hastalar ve sağlık çalışanlarına moral oldu.

Öğretmenler ve öğrenciler, daha sonra hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
