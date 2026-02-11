Bitlis'te öğrenciler söyledikleri şarkılarla diyaliz hastalarına moral verdi

Bitlis'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, seslendirdiği şarkılarla diyaliz hastalarına moral verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin diyaliz ünitesine gelen öğrenciler, tedavi gören hastalar için şarkılar seslendirdi.

Öğrencilerin minik konseri, hastalar ve sağlık çalışanlarına moral oldu.

Öğretmenler ve öğrenciler, daha sonra hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.