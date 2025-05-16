GÜZEL İŞLER FABRİKASI ORKESTRASI KONYADA KONSER VERECEK

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) genç kadınların sanat yoluyla gelişimini desteklemek amacıyla kurduğu Güzel İşler Fabrikası (GİF) Orkestrası, 24 Mayıs'ta Konya'da konser verecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 4 Mayıs'ta sahne alan orkestra, şimdi de Konya'dan sesini duyurmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve meslek gruplarından gönüllü kadınların oluşturduğu orkestra, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Konser, yalnızca kadın izleyicilere özel ve tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek.

TÜRGEV'in kültürel sorumluluk anlayışıyla düzenlenen etkinlik, kadınların üretkenliğini, sanat yoluyla topluma katkısını ve manevi değerlerle yoğrulmuş estetik anlayışını yansıtıyor.

Topluma, sanata ve birlikte üretmenin gücüne inanan GİF Orkestrası, gelenekten ilham alan ve modern yorumlarla zenginleşen repertuvarıyla dikkati çekiyor. Orkestra, Anadolu'nun kadim ruhunu taşıyan ezgilerden, seçkin klasik eserlere uzanan geniş bir müzik yelpazesi sunuyor.