GÜZEL İŞLER FABRİKASI ORKESTRASI KONYADA KONSER VERECEK

GÜZEL İŞLER FABRİKASI ORKESTRASI KONYADA KONSER VERECEK
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRGEV'in genç kadınların sanat yoluyla gelişimini desteklemek amacıyla kurduğu Güzel İşler Fabrikası Orkestrası, 24 Mayıs'ta Konya'da ücretsiz bir konser gerçekleştirecek. Yalnızca kadın izleyicilere açık olan etkinlik, farklı şehirlerden gelen gönüllü kadınlardan oluşan orkestra tarafından sunulacak.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) genç kadınların sanat yoluyla gelişimini desteklemek amacıyla kurduğu Güzel İşler Fabrikası (GİF) Orkestrası, 24 Mayıs'ta Konya'da konser verecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 4 Mayıs'ta sahne alan orkestra, şimdi de Konya'dan sesini duyurmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve meslek gruplarından gönüllü kadınların oluşturduğu orkestra, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Konser, yalnızca kadın izleyicilere özel ve tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek.

TÜRGEV'in kültürel sorumluluk anlayışıyla düzenlenen etkinlik, kadınların üretkenliğini, sanat yoluyla topluma katkısını ve manevi değerlerle yoğrulmuş estetik anlayışını yansıtıyor.

Topluma, sanata ve birlikte üretmenin gücüne inanan GİF Orkestrası, gelenekten ilham alan ve modern yorumlarla zenginleşen repertuvarıyla dikkati çekiyor. Orkestra, Anadolu'nun kadim ruhunu taşıyan ezgilerden, seçkin klasik eserlere uzanan geniş bir müzik yelpazesi sunuyor.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna var

Dolmabahçe'de yeni görüşme başladı! 3 yıl sonra ilk kez aynı masadalar
Barış masasındaki bakan konuştu! Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

Barış masasından ilk ipucu! Bakan konuştu, 3 istekleri var
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Çiftçilere 5,1 milyar lira destek ödemesi yapılacak

5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.