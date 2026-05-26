Guyana Devlet Başkanı Ali, Esequibo bölgesinin ülkesine ait olduğunu belirtti

Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Venezuela ile ihtilaf konusu olan Esequibo bölgesinin Guyana'ya ait olduğunu ve bu konunun tartışmaya kapalı olduğunu belirtti. Ali, uluslararası hukuk ve diplomasi yoluyla egemenlik mücadelesini sürdüreceklerini, savaşa başvurmayacaklarını vurguladı.

Başkent Georgetown'da düzenlenen " Guyana'nın 60. Bağımsızlık Yıl Dönümü Kutlamaları"na katılan Ali, Esequibo bölgesinin tartışmaya kapalı olduğunu belirtti.

Ali, Venezuela ile sınırı belirleyen 1899 Tahkim Kararı'na işaret ederek, "Esequibo, Guyana'ya aittir. Hiçbir zaman Venezuelalı ya da İspanyol olmamıştır. Esequibo, Guyana toprağıdır ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.

Esequibo'nun Venezuela haritasına dahil edildiği bir rozeti ceketinde taşıyan mevkidaşı Venezuela Geçici Devlet Başkan Delcy Rodriguez'e tepki gösteren Ali, "Bu, bir komşunun dili değil. Bu, uluslararası hukukun dili değil. Bu, barışın dili değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ali, ülkesinin egemenlik mücadelesinin mahkemeler ve diplomasi yoluyla sürdürüleceğini belirterek, bunun "asla savaş yoluyla olmayacağını" vurguladı.

Guyana, Venezuela'nın 1899 Tahkim Kararı'nı geçersiz ilan ederek Esequibo üzerindeki iddiasını yeniden gündeme taşımasının ardından söz konusu kararın, uluslararası hukuk açısından geçerliliğinin tescil edilmesi amacıyla 2018'de Uluslararası Adalet Divanına başvuruda bulunmuştu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti. Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda "Esequibo" bölgesi veya "Guyana Esequiba" olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
