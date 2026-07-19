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Guyana açıklarında 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu

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Guyana'da 116 yolcu taşıyan MV Barima feribotu alabora oldu. 8 kişi kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribotun alabora olduğu, şimdiye kadar 8 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, MV Barima feribotu, başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine seferi sırasında alabora oldu.

Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 23.00 sularında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Edghill,1939 yılında inşa edilen MV Barima adlı feribotta 250 can yeleği, 2 sert cankurtaran botu ve 6 şişirilebilir cankurtaran botu bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, feribottaki 8 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcuların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Feribottaki mürettebatın sayısı açıklanmadı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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