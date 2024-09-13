Güvenlik Korucusu Raşit Kaya'nın Ailesi Suçluların Yakalanmasını İstiyor

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde geçen yıl otomobili çapraz ateşle taranarak ölen güvenlik korucusu Raşit Kaya'nın (40) geride kalan 7 çocuğu ile yakınları, suçluların yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanırken, öte yandan, 24 gün arayla iki saldırının ortasında kaldığı öğrenilen Kaya'nın ölmeden önce cep telefonu kamerasında yaşadığı saldırıyı anlattığı ortaya çıktı.

Viranşehir ilçesinde geçen yıl 25 Mayıs'ta Mimar Sinan Caddesi de meydana gelen olayda, güvenlik korucusu Raşit Kaya yönetimindeki 51 ES 202 plakalı otomobille seyir halindeyken, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek uzun namlulu otomatik silahlar ateş açıldı. Çapraz ateş sonucu vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği Kaya için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine geçen ekipler Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

24 GÜN ÖNCE DE OTOMOBİLİNE ATEŞ AÇILDI

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Raşit Kaya'nın, ölmeden 24 gün önce de Viranşehir'in Hürriyet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Kaya yara almadan kurtulurken, yanında bulunan bir kişi ise yaralandı. Yaşanan ilk olayın ardından Raşit Kaya cep telefonu kamerasına kendisine saldıranlarla ilgili açıklamada bulunduğu videosu ortaya çıktı.

'TERÖR DEĞİL, HUSUMET'

Raşit Kaya'nın ölümüyle ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği'nden o tarihlerde yapılan açıklamada olayın terör saldırısı olmadığı kişisel husumet olduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

MEZARI BAŞINDA SUÇLULARIN YAKLANMASINI İSTEDİLER

Kaya'nın ölümünün üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen, suçluların hala yakalanmamış olması, ailenin ve yakınlarının endişelerini artırdı. Raşit Kaya'nın ağabeyi Enver Kaya, mezar başında yaptığı açıklamada, "Kardeşim hain bir saldırıda hayatını kaybetti ve 7 çocuğu yetim kaldı. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen, gerçek katiller hala serbestçe dolaşıyor. Bu durum bizi çok tedirgin ediyor. Olayla ilgili tutuklanan Hasan Beğen ve İbrahim Doğan'ın yanı sıra, çapraz ateş açan 4 kişi hala dışarıda. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz ve suçluların bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz" dedi.