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Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmeni yakaladı

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Edirne'de kent genelindeki denetimlerde yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde yakalanan 6 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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