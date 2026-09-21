Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmeni yakaladı

Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmeni yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de kent genelindeki denetimlerde yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde yakalanan 6 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA