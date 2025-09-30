Haberler

Guterres ve Zelenskiy Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki savaşı, diplomatik çabaları ve siviller üzerindeki etkileri ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres ile Zelenskiy'nin yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmelerin, yürütülen diplomatik çabaların ve Ukrayna'daki savaşın çocuklar da dahil olmak üzere siviller üzerindeki etkilerinin ele alındığı ifade edildi.

Genel Sekreter'in görüşmede ayrıca diplomatik ivmenin sürdürülmesinin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada, BM'nin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde egemenliği ve toprak bütünlüğü korunarak adil ve sürdürülebilir bir barış için ateşkese verdiği desteği yinelediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi! Suçlamalar ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.