Haberler

BM'den "uluslararası hukuka tam olarak uyulmamasının küresel düzeni baltaladığı" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerin uluslararası hukuku hiçe saymalarının küresel düzeni tehdit ettiğini belirtti. BM Şartı'nın önemine dikkat çekti ve tüm ülkelerin bu kurallara uymasının gerekliliğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Şartı'nın uluslararası ilişkilerin temeli olduğunu belirterek, liderlerin uluslararası hukuku hiçe saydıklarında küresel düzeni baltaladıkları ve tehlikeli emsal oluşturdukları konusunda uyardı.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

BM Şartı'nın uluslararası ilişkilerin temeli, barışın, sürdürülebilir kalkınmanın ve insan haklarının temel taşı olduğunu belirten Guterres, "Liderler, uluslararası hukuku hiçe sayıp, hangi kurallara uyacaklarını seçip belirlediklerinde, küresel düzeni baltalıyor ve tehlikeli bir emsal oluşturuyorlar." ifadesini kullandı.

Guterres, herhangi bir isim vermeden "Bir avuç birey, küresel anlatıları değiştirebiliyor, seçimleri etkileyebiliyor veya kamuoyu tartışmasının şartlarını dikte edebiliyorsa, eşitsizlikle, kurumların ve ortak değerlerimizin yozlaşmasıyla karşı karşıyayız demektir." değerlendirmesinde bulundu.

BM Şartı'nın herkesi bağlayan bir sözleşme olduğuna dikkati çeken Guterres, tüm ülkelerin buna tam ve sadakatle uyması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti