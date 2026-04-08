BM Genel Sekreteri Guterres'ten Trump'ın İran Tehdidine Tepki: Sivil Halka Zarar Verilemez
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, sivil halka yönelik saldırıların asla haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.
Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir askeri hedef, bir toplumun altyapısının toptan yok edilmesini veya sivil halka kasten acı çektirilmesinin gerekçesini oluşturamaz." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA