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Guterres, Pezeşkiyan'a Orta Doğu için Hürmüz vurgulu diyalog çağrısı yaptı

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Guterres, Pezeşkiyan'a Orta Doğu için Hürmüz vurgulu diyalog çağrısı yaptı
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BM Genel Sekreteri António Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile New York'ta görüştü. Görüşmede, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hakları dahil hukuka saygıyla Orta Doğu'daki çatışmanın diyalog ve müzakerelerle acilen çözülmesi vurgulandı.

(ANKARA)- BM Genel Sekreteri António Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlükleri dahil uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek Orta Doğu'daki çatışmanın diyalog ve müzakereler yoluyla acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile New York'ta bir araya geldi. BM'nin internet sitesinde yayımlanan görüşmeye ilişkin açıklamada, Guterres'in Orta Doğu'daki çatışmanın çözümü için diplomasiye yaptığı vurgu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Sekreter, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Genel Sekreter, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlükleri dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek Orta Doğu'daki çatışmanın diyalog ve müzakereler yoluyla acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in tüm diplomatik çabaları destekleme taahhüdünü yineledi."

Kaynak: ANKA
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