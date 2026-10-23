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Guterres İstanbul'da barış için uluslararası hukuka bağlılığı vurguladı

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BM Genel Sekreteri Guterres, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi. Guterres, barışın uluslararası hukuka bağlı kalmak ve çatışmaların kök nedenlerini ele almakla mümkün olacağını söyledi. Konferans arabuluculuğun etkin kullanımına zemin sağlayacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sürdürülebilir barışa giden tek yol uluslararası hukuka bağlı kalmaktan, çatışmaların kök nedenlerini ele almaktan ve siyasi çözümler için aktif bir çaba göstermekten geçiyor." dedi.

Guterres, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, "Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" temasıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Dünya genelinde çatışmaların hem arttığını hem de daha ölümcül ve karmaşık hale geldiğini, çözümünün de güçleştiğini belirten Guterres, şunları kaydetti:

"Artan jeopolitik gerilimlere, kontrolsüz gelişen teknolojilere, hızlanan iklim krizine ve şiddet ile acıyı dayanılmaz boyutlara taşıyan, cezasızlık anlayışının oluşturduğu karanlık bir iklime tanık oluyoruz. Sürdürülebilir barışa giden tek yol uluslararası hukuka bağlı kalmaktan, çatışmaların kök nedenlerini ele almaktan ve siyasi çözümler için aktif bir çaba göstermekten geçiyor. Bu süreç uygun çözüm yolları bulmayı, diyalog ve diplomasiye alan açmayı, güven artırıcı önlemleri geliştirmeyi, ateşkesler için arabuluculuk yapmayı ve daha kapsamlı siyasi uzlaşmalar üzerinde müzakere etmeyi içeriyor."

Guterres, konferansın, değişen dünyada söz konusu araçların nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği üzerine düşünmek için bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Arabuluculuğun hiçbir zaman hızlı bir çözüm yolu olmadığına değinen Guterres, arabuluculuğun beceri ve kararlılığın yanı sıra empati ve yaratıcılıkla yürütüldüğünde barış ihtimalini kalıcı bir gerçekliğe dönüştürebileceğini söyledi.

Guterres, "Gelin hep birlikte siyasi irademizi ortaya koyalım, silahları susturalım, ölümleri durduralım ve herkes için barışın hakim olduğu bir dünya inşa edelim." dedi.

Kaynak: AA
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