Guterres, Hürmüz ve İran nükleer meselesinde uzlaşı için fırsat bulunduğunu söyledi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması ve İran'ın nükleer meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi konusunda uzlaşıya varılması için fırsat bulunduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Filistin meselesi ele alındı.

Guterres, Körfez bölgesinde gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik Mısır'ın çabalarını takdir ettiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması ve İran'ın nükleer programına ilişkin meselenin barışçıl yollarla çözülmesi konusunda uzlaşı için fırsat bulunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri ayrıca, gerilimin tırmanmasını veya bölgede yeni bir çatışma döngüsüne girilmesini önlemek amacıyla gerekli tüm çabaları göstermeye ve mümkün olan adımları atmaya hazır olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Guterres'in 2017'den bu yana yürüttüğü görev süresince BM'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki merkezi rolünü koruma, sürdürülebilir kalkınmayı destekleme ve insani krizlere yönelik BM müdahalesini güçlendirme çabalarını takdir etti.

Guterres'in özellikle Filistin meselesi başta olmak üzere çeşitli konulardaki tutumlarını da takdir ettiğini söyleyen Sisi, Filistin sorununun adil ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Filistin meselesinin yanı sıra Afrika Boynuzu, Sudan ve Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Guterres'in İran'a ilişkin açıklamaları, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geleceğinin duyurulmasının ardından geldi.

Kaynak: AA