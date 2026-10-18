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Guterres, Erhürman'a güven tesisini engelleyen eylemlere cesaret kırıcı yanıt verdi

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BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Kıbrıslı Türklerin kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin 28 Ağustos 2026 tarihli mektubuna yanıt verdi. Guterres, güven tesisini engelleyen eylemleri 'cesaret kırıcı' buldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Kıbrıslı Türklerin kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin mektubuna verdiği yanıtta, "(Kıbrıs'ta) Güven tesisini engelleyen eylemler cesaret kırıcı." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, müzik festivalleri ve Barcelona futbol takımı kampı gibi kültürel ve sportif organizasyonların yanı sıra diplomatik temasları engellemeye yönelik girişimlerin oluşturduğu olumsuz ortamı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e 28 Ağustos 2026'da gönderdiği mektupta aktardığı hatırlatıldı.

Guterres'in mektubunda, Kıbrıs'ta çözüm arayışına yönelik çabaları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü ve taraflar arasındaki temasların, işbirliğinin ve güven tesisine yönelik çabaların devam etmesinin önemine işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, Kıbrıslı Türklerin kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik gönderdiği mektuba yanıtında, Kıbrıslı Türklerin faaliyetlerini etkileyen gelişmelere ilişkin endişeleri dikkatle not ettiğini vurgulayarak, "(Kıbrıs'ta) Güven tesisini engelleyen eylemler cesaret kırıcı" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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