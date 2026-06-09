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BM Genel Sekreteri Guterres, engellilerin dünyadaki krizlerden ilk etkilenen kesim olduğunu söyledi

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BM Genel Sekreteri Guterres, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi krizlerde engelli bireylerin ilk kaybedenler arasında olduğunu belirterek, engelli haklarının güvence altına alınması ve katılımın önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın iklim değişikliğinden çatışmalara kadar bir dizi krizle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, çatışma veya felaketler yaşandığında engelli bireylerin ilk etkilenenler arasında yer aldığına dikkat çekti.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Engellilerin Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler Konferansı 19. Oturumu'nda konuştu.

Bu yıl, "Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme"nin 20. yıl dönümünün kutlandığını ifade eden Guterres, bu sözleşmenin, engellilik paradigmasını tıbbi ve hayırseverlik temelli bir modelden insan haklarını merkeze alan bir modele dönüştürmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Guterres, sözleşmenin şu anda 192 ülke tarafından onaylandığını aktararak, ülkelerin yüzde 90'ından fazlasının engelli bireylerin haklarını güvence altına alan yasalara sahip olduğunu bildirdi.

Ancak "BM Engellilik ve Kalkınma Raporu"nun, engelli bireyler için "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" göstergelerinin neredeyse tamamının hedeften saptığını ortaya koyduğunu belirten Guterres, kazanılan zeminin kaybedilme riskiyle karşı karşıya bulunulduğu uyarısı yaptı.

Guterres, "Dünyamız iklim değişikliğinden çatışmalara, küresel yaşam maliyetindeki artışa kadar bir dizi krizle karşı karşıya ve biliyoruz ki, çatışmalar patlak verdiğinde veya felaketler yaşandığında, engelli bireyler ilk kaybedenler arasında yer alıyor." dedi.

BM'de 3 gün sürecek konferanslarda engellilere karşı şiddet ve istismarın ele alınması gerektiğini ifade eden Genel Sekreter, ayrıca engelli kişilere yönelik destek sistemleri ve bakım ile sivil katılım hususlarının da tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Guterres, "Hükümetlerin, siyasi ve kamusal yaşamın her alanında katılımın önündeki tüm engelleri kaldırma ve engelli bireyleri politika oluşturmada tam ortak olmaları için güçlendirme sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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