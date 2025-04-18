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Gurur ve Önyargı Tiyatro Oyunu Bursa'da Sahnelendi

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Jane Austen'in klasik romanından uyarlanan 'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)' adlı tiyatro oyunu, Bursa'da büyük ilgiyle izlenildi. Murat Daltaban'ın yönetimindeki oyunda, tanınmış oyuncular sahne aldı.

Yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ve DOT ortak yapımı "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" adlı tiyatro oyunu Bursa'da sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Erdem Avşar'ın çevirmenliğini üstlendiği oyunu Murat Daltaban yönetti.

Oyunda, Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı rol aldı.

Oyuncu ve senarist Isobel McArthur'un komediye dönüştürdüğü iki perdelik oyun, 140 dakika sürdü ve izleyicilerin beğenisi topladı.

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Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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