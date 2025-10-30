Gürsu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Düzenlendi

Gürsu Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla kutlama etkinliği yapıldı.

Nostaljik araca binen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve ilçe protokolü halkı selamladı.

İlçe meydanında Gürsu Esnaf Odasınca gelenekleri ve değerlerimizi yansıtan etkinlikler sergilendi. Ardından Belediye Başkanı Mustafa Işık, İlçe Kaymakamı Murat Kütük'ü temsili olarak tıraş etti.

Yaşayan mesleklere de dikkati çekmek isteyen Gürsu Esnaf Odasının etkinliği vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.