Gürsu Belediyesi Kent Meydanı Projesi kapsamında çalışmalar sürdürülüyor

Gürsu Belediyesince planlanan meydan projesi kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kent Meydanı Projesi için yapılan çalışmalar kapsamında otopark projesi için adım attı.

Otopark projesinin farklı versiyonlarını çalışıp, mimar ve mühendisler eşliğinde ilçe dinamikleriyle buluşturan Işık, Kent Meydanı projesinin en önemli kısmının otopark bölümü olduğunu belirtti.

Gürsu'daki muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları ve meclis üyelerine yapılan özel sunumda, Gürsu Kent Meydanı Projesinin otopark kısmı anlatıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, şunları kaydetti:

"Otopark projemizde farklı öneriler masada. Giriş çıkış noktalarının kent içi trafiğini aksatmaması, havalandırma sisteminin çevreci olması, en önemlisi de otoparkın ihtiyaçlara cevap vermesi öncelik konumuz olacak. Yeraltı otoparkı sayesinde meydan projemizin en temel kısmını halletmiş ve üst dizaynına geçmiş olacağız. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyoruz."

Açıklamada, yapılan teknik inceleme ve detaylandırmanın ardından otopark projesinin son hali verileceği ve otoparkta elektrikli araçların şarj istasyonları, modern bir havalandırma sistemi, temiz ve modern bir park alanı yapılmasının hedeflendiği belirtildi.