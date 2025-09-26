Haberler

Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne Tepki: 'Savunma İçin Amaç Nedir?'

Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne Tepki: 'Savunma İçin Amaç Nedir?'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nin kendisinden savunma istemesine tepki gösterdi. Tekin, tutuklu arkadaşları için işlem yapılması gerektiğini ve iftiracılarla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nin kendisinden savunma istemesine tepki göstererek "Ben başta genel başkanımız ve yöneticilerden bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta bunun 24 tanesi de CHP üyesi." dedi.

CHP İstanbul İl başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, CHP Genel Merkezi'nin kendisinden ve bazı partililerden, üyeliğine tedbir kararı konulduğu gerekçesiyle savunma istendiğini söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.

Sadece suç işlenmesi halinde savunma yapabileceğini, göreve başladıkları günden bu yana tüm vakitlerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği CHP'yi muhafaza ve müdafaa etmekle geçtiğini belirten Tekin, hayatları boyunca en ufak bir negatif işin içinde olmadıklarını dile getirdi.

Bazıları gibi parti liderlerinin elinden tutarak siyaset yapan insanlar olmadıklarını vurgulayan Tekin, yıllarca İstanbul'u ve Türkiye'yi karış karış gezerek mücadele ettiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerine ilişkin sözlerine de tepki gösteren Tekin, şunları kaydetti:

"Ne göndermişsiniz? Yani gerçekten acıyorum. Gerçekten acıyorum. Mesela, işte şu maddeler. Önce Sayın Genel Başkan, ekranda (partiden) 'attım' diyor. Düşünebiliyor musunuz? 'Attım' diyor. Hemen ekrandan baktım, üyeliğimiz var. İki saat sonra baktım, üyelik yok. Tarihe baktım. Sonra, büyük olasılıkla yanlışlarını fark edince, bu sefer ne yaptılar? Efendim, savunma göndereceğiz. Ne savunması gönderiyorsunuz? Kime gönderiyorsunuz? Savunmayı biz kime yapacağız? Merak ediyorum. Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Tertemiz insanları kimin karşısına götüreceksiniz? Farkında mısınız? Sayın Genel Başkanım, bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz? Onun için bu bir savunma değildir. Ben başta Genel Başkanımız ve yöneticilerden bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta bunun 24 tanesi de CHP üyesi. Yani Zeki Şen'i, Erkan Narsap'ı disipline veriyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olanlarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız?"

Partiye yakın medya kuruluşlarında kendilerine yönelik yalan ve iftiralarda bulunulduğunu belirten Tekin, bunların devam etmesi halinde hukuki haklarını kullanacağını dile getirdi.

Tekin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin karara itirazı reddedilerek tedbirin devamına karar vermesi üzerine yöneltilen soru üzerine bununla meşgul olmadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRuth:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 389 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek! İşte nedeni

Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.