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GÜRPINAR BALIK HALİ'NDE YANGIN-1

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Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depoda yangın çıktı.

Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güvenlik Güncel Haberler

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