GÜRPINAR BALIK HALİ'NDE YANGIN-1

Bakmadan Geçme
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar? 2023 yıl sonu dolar ne kadar olur? Nihal ve Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar Candan neden tutuklandı? Metin Uca kimdir, kaç yaşındaydı? Metin Uca nereli, neden vefat etti? Eurofighter savaş uçağı hangi ülkenin, kim üretiyor? Öğrenciler dikkat! Ara tatil uzatıldı mı? Ara tatil sonrası 20 Kasım'da okul var mı, yok mu? Atama bekleyen öğretmenler dikkat! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? Kontenjan ve branşlar... Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Öğretmenlere 1 maaş ikramiye teklifi Meclis'te Emekliye 5 bin TL neden yatmadı? Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Vergisiz telefon başvurusu nasıl, nereden yapılır? Vergisiz telefon, tablet başvuru ekranı! VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023 | Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları ne kadar?